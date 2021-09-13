يحيى حميدان



أبدى مدرب فريق الكرة بنادي خيطان هاني الصقر سعادته الغامرة بتجاوز الفحيحيل وبلوغ ربع نهائي كأس سمو الأمير، مشيرا إلى أن المباراة لم تكن سهلة وواجهنا خلالها خصما محترما وكان الفوز عليه صعبا.



وأضاف الصقر ان اللاعبين قدموا مستويات كبيرة خلال الدقائق الـ 90 من اللقاء وتحملوا الضغط حتى الثواني الأخيرة، وهذا الأمر يحسب لهم، كما أشاد بجهود مجلس الإدارة والأجهزة المعاونة للفريق على جهودهم ودعمهم الكبيرة طوال الفترة الماضية.



وبين الصقر أن الفحيحيل ضغط بقوة ولم يركن الى الراحة منذ انطلاق المباراة، مشيرا إلى انه يمتلك محترفين أجانب مميزين وتساوي قيمة المحترف الواحد المالية قيمة عقود محترفي خيطان الخمسة.

وأوضح الصقر أن «الأحمر والأسود» خاض تدريبا استشفائيا مساء أمس، على أن يحصل الفريق على راحة اليوم، قبل أن يعاود تدريباته بصفة طبيعية استعدادا لخوض مباراة ربع النهائي.