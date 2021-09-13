مبارك الخالدي



نفى نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا صدور قرار بإيقاف مبالغ الاحتراف الجزئي عن اللاعبين ممن تجاوزوا سن 35 عاما.



وأضاف الملا على هامش مراسم قرعة بطولة دوري اليد: «لم يتم توقيع أي قرار بهذا الشأن وما أثير مؤخرا فهو مجرد اجتهاد ورأي تقدم به أحد الزملاء في مجلس إدارة الهيئة وبالتأكيد هناك آراء أخرى وكلها مقدرة ومحل احترام ولكن في النهاية كل الآراء ما زالت تحت الدراسة».



وبين: «بالتأكيد هناك لاعبون فوق 35 عاما بكرة اليد ولهم استحقاقات وكذلك في كرة السلة والطائرة وكرة القدم وجميعهم في عين الاعتبار وحقوقهم موجودة وأيضا من هم في الألعاب الفردية وتخطو سن الـ35 عاما ولهم إنجازات فهم أيضا بعين الاعتبار».



وأكد عدم صحة ما يتردد حول عدم صرف مستحقات الموسم الماضي، واصفا هذا الكلام بانه عار عن الصحة ومجرد كلام دون وجود قرار رسمي بذلك.



وشدد الملا علي حقوق كل اللاعبين، موضحا: «انتم على العين والرأس وانتم الأساس ونحن الجانب المستند لكم».



وحول زيادة مبالغ الاحتراف الجزئي قال الملا: «نعم نتقدم سنويا إلى وزارة المالية بطلب زيادة دعم المحترفين في الهيئات الرياضية ونعي الوضع المالي في الدولة حاليا ولكن بالتأكيد في السنوات القادمة سيكون هناك إعادة توزيع من اجل زيادة دعم المحترفين فوجودهم يعني ارتفاع المنافسة بين الفرق بما يعود بالفائدة الفنية على المنتخبات الوطنية في جميع الرياضات الجماعية».



وفي اطار متصل، طالب اتحاد كرة القدم الأندية بتفعيل التعاميم الواردة من الهيئة العامة للرياضة والمتعلقة بتركيب جهاز البصمة لتحديد مواعيد حضور وانصراف اللاعبين من التدريبات اليومية في إشارة إلى ضبط مسألة صرف رواتب الاحتراف الجزئي وتوجيهها إلى اللاعب الملتزم والمستحق.