يعقوب العوضي



في حفل استثنائي مساء السبت على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، سحبت قرعة الدوري الكويتي الممتاز لكرة اليد للموسم (2022/2021) بمشاركة 8 أندية هي: الكويت والقادسية والسالمية والعربي وبرقان وكاظمة والفحيحيل والقرين، إذ من المقرر أن تنطلق البطولة في 29 الجاري وتقام بـ 3 أقسام.



وشهدت القرعة حضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائب مدير عام الهيئة د.صقر الملا ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد وعدد من المسؤولين في الأندية الرياضية الشاملة، حيث نال حفل القرعة الذي حمل شعار «الموسم الجديد غير» استحسان الحضور في بادرة جديدة ستضع اللعبة على بداية أولى خطوات الاحتراف بالمجال التنظيمي.



وتتميز النسخة 55 من دوري اليد بمشاركة محترفين اثنين أجانب مع كل فريق، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها للمحترفين بدخول اللعبة رسميا.



ويلاقي العربي في الأسبوع الأول حسب القرعة نظيره الفحيحيل، فيما يواجه الكويت نظيره برقان، فيما يلتقي القادسية نظيره السالمية، في حين يواجه القرين نظيره كاظمة.



ويعد الكويت والسالمية أكثر الفرق حصولا على لقب البطولة بـ 11 مرة لكل منهما يليهما العربي بـ 10 ألقاب ثم كاظمة 6 مرات والقادسية والصليبخات والفحيحيل بـ 5 ألقاب لكل فريق وخيطان مرتين.



وكانت صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية قد شهدت أمس الأول مراسم قرعة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 8 أندية، إذ سيلعب بالجولة الأولى الساحل مع اليرموك، وخيطان مع الشباب، والتضامن مع الصليبخات والنصر مع الجهراء.



هذا، وقد عبر مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، عن سعادته بالتدشين المميز لافتتاح موسم اليد، مؤكدا أنه ولأول مرة يرى مثل هذا الاحتفال وإجراء القرعة في أجواء احتفالية مميزة، مضيفا: «أتمني أن يكون المستوى الفني للنسخة الجديد عال أيضا، في ظل وجود المحترفين الأجانب، وهو قرار صائب وإن كان متأخرا قليلا».



وأكمل: أوجه رسالتي للأندية إلى عدم احتكار اللاعبين، كما على الاتحاد اتخاذ القرار بعدد اللاعبين المسجلين إلى جانب تقليل الإعارات، لافتا إلى أن هذا الأمر سيصب في مصلحة اللعبة.



بدوره، أكد رئيس نادي الكويت خالد الغانم ان فريقه سيدخل للبطولات المقبلة للمنافسة على اللقب ولا شيء غيره، مشيرا إلى أن المركز الثاني يعتبر بالنسبة له خسارة.

وقال: «الموسم الحالي سيكون الوضع مختلفا بوجود محترفين اثنين لكل فريق، وهو ما سيرفع المستوى الفني لجميع الفرق الأمر الذي سينعكس إيجابا على المنتخبات الوطنية»، وتابع: «تعاقدنا مع أفضل لاعبين في العالم والهدف هو المنافسة على البطولة الآسيوية، على أمل أن نتأهل لاحقا إلى بطولة العالم للأندية».