عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في القادسية خير الدين مضوي عقب الفوز على التضامن بهدف دون رد والتأهل لربع النهائي إن لاعبي «الأصفر» لم يقصروا في أداء واجبهم وأنه حرص على منح الفرصة للاعبين الشباب خصوصا في قلب الدفاع الذي يعتبر من أهم ركائز الفريق، حيث كانوا على قدر الثقة، مشيرا إلى أنه لم يكن متخوفا من مستوى اللاعبين إلا أن طريقة لعب المنافسة صعبت علينا المهمة بالإضافة إلى بعض التسرع في إنهاء الهجمات.



وأضاف مضوي ان التحضير لم يكن كافيا للمواجهة بسبب بعض الظروف إلا أن شخصية الفريق ظهرت بشكل جيد خصوصا في الشوطين الإضافيين من الناحية البدنية والفنية، لافتا إلى أن عودة الجمهور القدساوي للملاعب رسمت صورة جميلة، خصوصا ان الجميع اشتاق لحضورهم بعد غياب فكان دعمهم كبيرا للفريق من بداية المباراة حتى النهاية، ولذلك نهديهم هذا الفوز.