يحيى حميدان



يبدو أن رحلة مهاجم نادي الكويت أحمد حزام مع الإصابات وتحديدا مع «الرباط الصليبي» لم تنته، بعدما أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم اصابته بالرباط للمرة الرابعة في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.



هذا، وأعارت ادارة «الأبيض» المهاجم حسين الحربي لليرموك، وكذلك انتقل الجناح الأيمن فهد العنزي للنصر بنظام الاعارة.



من جهته، قال لاعب نادي الكويت عبدالمحسن التركماني إنه سعيد بتحقيق الفوز على حساب الساحل بهدف نظيف في المباراة الأولى له مع «الأبيض» بعد انتقاله إليه قادما من نادي الشباب.



وأضاف التركماني أن الفريق الكويتاوي سيطر على اللقاء تقريبا، وتأخرنا بتسجيل الهدف هو ما جعل المباراة صعبة نوعا ما، مشيرا الى أن مباريات الكؤوس دائما ما تكون حذرة من أي فريق، وذلك لتفادي الخسارة والخروج من المسابقة.