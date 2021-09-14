كرمت الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني أبطال الكويت الفائزين بميداليات دورة الألعاب البارالمبية 2020 في طوكيو لنجاحهم في رفع علم الكويت في المحفل الرياضي العالمي.



وكان في استقبال البطلين أحمد نقا المطيري وفيصل سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج.



وهنأت الإدارة التنفيذية الأبطال لحصول أحمد المطيري على الميدالية الفضية في سباق 100 متر جري وفيصل سرور لحصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة رجال كما أشادوا بما حققه البطلان من إنجاز رياضي مشرف يضاف إلى السجل الحافل للإنجازات الرياضية الكويتية.



من جانبهم، أعرب أبطال الكويت عن بالغ تقديرهم لمبادرة البنك الوطني في دعم وتكريم الرياضيين الكويتيين.



ويمثل التكريم تجسيدا لاعتزاز «الوطني» بأبناء الكويت وما يحققوه من إنجازات على صعيد المحافل الدولية وتأكيدا لدعم البنك كافة الكوادر الوطنية القادرة على رفع راية الكويت خفاقة في تلك المسابقات التي تلقى اهتماما ومتابعة على مستوى العالم.



ويؤكد البنك الوطني أن الشباب الكويتي يبرهن قدرته على تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها لاعبو الكويت المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية وباقي البطولات العالمية الأخرى، متمنيا لهم المزيد من الإنجازات والنجاحات ومواصلة العطاء، كما أعرب البنك عن فخره بما يحققه أبطال الكويت الرياضيون وما يقدمونه من نموذج يحتذى به في أهمية العمل الجاد والإرادة من أجل تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف.



ويحرص البنك الوطني على تكريم الكفاءات الوطنية الرياضية، لإثراء النشاط الرياضي. كما أكد مواصلة البنك دعم الرياضة والرياضيين واهتمامه بالأبطال الذين يحرزون المراكز المتقدمة في المنافسات العالمية ويرفعون علم الكويت على منصات التتويج.



هذا، ويحافظ البنك الوطني على دوره الريادي بين مؤسسات القطاع المصرفي في دعم الكفاءات الوطنية في جميع المجالات، بما فيها الكفاءات الرياضية، وذلك من خلال مشاركته في تكريم القائمين عليها وإبراز النجاحات التي يحققونها في المحافل العالمية وإنجازاتهم التاريخية، إضافة إلى تقديم سبل الدعم اللازمة لهم.