عقد مجلس إدارة النادي الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعه بحضور رئيس مجلس إدارة النادي م.طلال السرحان، حيث قرر المجلس خلال اجتماعه الموافقة على اعتماد جدول بطولات المشاركات والمعسكرات الخارجية والاجتماعات والمؤتمرات وجدول بطولات المشاركات الداخلية للسنة 2022-2023.



وقال أمين السر العام محمد الصرعاوي ان السرحان سيحضر اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات الاتحاد الدولي للغوص المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة من 27 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن النادي سيقوم بترشيح محمد الخرافي لعضوية اللجنة العلمية، ومهدي بن حيدر لعضوية لجنة التصوير، وعلي الغنام لعضوية سباحة الزعانف، وذلك في اللجان الفنية التابعة للاتحاد الدولي للغوص.

وأضاف ان هناك عددا من البطولات سيشارك فيها النادي بشهر أكتوبر المقبل، منها بطولة العالم للتصوير تحت الماء في البرتغال، وبطولة العالم للغوص الحر بتركيا، وكذلك تصفيات كأس العالم لسباحة الزعانف في المجر.