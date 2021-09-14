وضعت أندية المعاقين همومـهــا وشـجـونـهــا وتطلعاتها بين أيدي صناع استراتيجية الهيئة العامة للرياضة خلال ورشة العمل التي شاركت فيها اللجنة البارالمبية وأندية المعاقين وربة ومبارك الكبير والتحدي والإرادة والصم، حيث استهلت الأندية طرحها بالإشادة بجهود الهيئة وسعيها الجاد للنهوض برياضة المعاقين بإشهار أندية تهتم بالمعاقين، وتعد بمنزلة مرحلة جديدة في دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة ورياضة المعاقين على وجه الخصوص.



وأشادت الأندية ببادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بإطلاق الاستراتيجية التي من شأنها أن تمنح هذه الكيانات الجديدة الإمكانيات لتحقيق الغايات المرجوة في استيعاب كل شرائح ومستويات الإعاقة وتنمية هواياتهم وإطلاق طاقاتهم في ممارسة الرياضة وتحقيق الإنجازات.



وتناول الحضور العديد من المعوقات التي تحجم قدرات رياضة وأندية المعاقين وأبرزها عدم توفير المقومات الأساسية لنجاح الأندية الجديدة لذوي الإعاقة منها المنشآت، والمعدات، والميزانيات وافتقار وجود الملاعب القانونية المخصصة لذوي الإعاقة باستثناء نادي الكويت الرياضي للمعاقين المتهالك، عدم إمكانية الحصول على الاحتراف لذوي الإعاقة بعد تجاوزهم عمر 34 سنة (مع أن رياضات ذوي الإعاقة تعتمد على التصنيف الطبي وليس على العمر فمن الممكن أن يلعب شخص بعمر 15 سنة مع شخص بعمر 50 سنة)، كما طالبت الأندية بضرورة توفير ميزانية للأندية لتتمكن من توفير المعدات الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة وهي ذات تكلفة عالية مما يضعف قدراتها على استقطاب اللاعبين الجدد، وعدم قبول ذوي الإعاقة في الأندية الشاملة (عدم تطبيق الدمج وحرمان ذوي الإعاقة من حقهم بالانضمام للنادي الذي يفضلونه) إضافة إلى أن النادي المخصص لذوي الإعاقة يضم إعاقة واحدة فقط ولا يسمح بدمج الإعاقات، كما طالبوا بضرورة إيجاد حلول سريعة من خلال الاستراتيجية لحل المشكلات الاجتماعية والنفسية التي خلفتها جائحة كورونا على ذوي الإعاقة الذهنية، عدم ملاءمة المدرجات الرياضية للمشجعين من ذوي الإعاقة الحركية مما يعيق عملية الدمج.



وفيما يخص الشأن الرياضي بصفة عامة اقترح مسؤولو أندية المعاقين واللجنة البارالمبية تعديل قانون الاحتراف الجزئي وإقرار الاحتراف الكلي وإعطاء الفرصة للاعبين من الأندية حديثة الإشهار وتقسيم اللاعبين إلى فئات وفقا لإنجازاتهم ومنح التفرغ الكامل لللاعب المميز وعدم المساواة في منح التفرغات عمل معسكر للاعب الأولمبي.