ناصر العنزي



بصعوبة تغلب الكويت على الساحل بهدف وحيد بـإمضـــاء الكـونغـولــــي ديوميرسي ميوكاني في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير بانتظار مواجهته مع خيطان في دور الـ 8.



ولعب «الأبيض» بقيادة مدربه الجديد فتحي الجبال بتشكيلة مثالية يقودها نجم خط الوسط النيجيري جون ميكيل وبجانبة المغربي مهدي برحمة وفي المقدمة الثلاثي عبدالمحسن تركماني ويوسف ناصر والأوزبكي راشيدوف، لكن الفريق اصطدم بدفاع قوي من دفاع الساحل بقيادة محمد العنزي وفراسيسكو اللذين حافظا على سلامة مرمى حارسهما سليمان ميرزا رغم الهجمات المكثفة من لاعبي الكويت، كما ردت العارضة تسديده قوية من تركماني وهي أخطر فرص الشوط الأول بالدقيقة «22» كما سجل «الأبيض» هدفا عن طريق المهدي برحمة ولكن الحكم علي عباس ألغاه بعد رجوعه لتقنية الـ «VAR» وبشكل عام ظهر «الأبيض» بحالة جيدة لكن نهاية كراته لم تكن سليمة، فيما أحسن الساحل بقيادة مدربه محمد دهيليس في تنظيمه الدفاعي والارتداد نحو مرمى الحارس حميد القلاف وسدد محسن العجمي كرة قوية أخطأت المرمى بقليل.



وفي الشوط الثاني صمد الساحل طويلا حتى الدقيقة «77» بعدما افتتح مهاجم الكويت البديل الكونغولي ميوكاني التسجيل مسجلا هدف الإنقاذ لفريقه من مجهود شخصي بعدما راوغ مدافعين وسدد كرة زاحفة على يمين الحارس سليمان ميرزا.



وكان مدرب «الأبيض» الجبال قد استعان بخدمات الثلاثي ميوكاني وأحمد زنكي وفيصل زايد في الشوط الثاني الأمر الذي مكن فريقه من الوصول للمرمى بعد عناء، فيما لم يكن بمقدور الساحل أن يدافع طويلا عن مرماه بعدما أنهك لاعبوه وتلقت شباكهم هدفا ولكن يسجل للاعبي الساحل قتاليتهم في الملعب ووقوفهم الند بالند أمام نجوم وخبرة لاعبي الخصم، وقد أدار المباراة الحكم علي عباس وجاءت قراراته سليمة.