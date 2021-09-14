خسر منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة أمام نظيره الأسترالي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في منافسات البطولة الآسيوية الـ 21 لمنتخبات الرجال المقامة حاليا في اليابان، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي «9-25،14-25،21-25»، وفي مباراة أخرى ضمن ذات المجموعة فاز منتخب الصين على منتخب أوزباكستان بنتيجة 3-0 بواقع (25-14،25-18،25-16).



وبهذه النتائج تساوى منتخبا الصين وأستراليا برصيد 6 نقاط، بينما بقي منتخبا أوزباكستان والكويت من دون رصيد.



وبذلك، فقد «أزرق الطائرة» فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة على أن ينتقل عقب لقائه الأخير إلى منافسات أدوار الترضية، حيث من المقرر أن يلتقي في الساعة الـ 4 من فجر اليوم «بتوقيت الكويت» مع نظيره الأوزبكستاني في ختام مواجهات المجموعة.