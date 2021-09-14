يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات مشواره في البطولة الآسيوية للسيدات الـ18 والتي تنطلق غدا بالأردن، بمواجهة نظيره السوري في السابعة مساء، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا الأردن واليابان وإيران وفلسطين، بينما تضم المجموعة الأولي منتخبات كوريا الجنوبية وكازاخستان وهونغ كونغ وسنغافورة وأوزباكستان، على أن يلعب مع إيران بعد غد ثم مع الأردن يليه مواجهة اليابان وأخيرا المنتخب الفلسطيني في 21 الجاري.

ومن المقرر أن يغادر وفد منتخب سيدات اليد في الثانية عشرة من ظهر اليوم متوجها للاردن، حيث يترأس الوفد ناصر صالح بومرزوق رئيس الاتحاد، ويضم الجازي المونس رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد وفاطمة المجيبل ومريم الهرشاني اداريتان والمدرب الالماني بوبكر الزرماني ومساعدته التونسية نصاف رواشد واخصائية العلاج الطبيعي نعمة شعبان، إلى جانب 20 لاعبة هن: جمانة الشمالي ومنيرة الخراز ونور العنزي وفاطمة الدريويش وهديل العبيد وفاطمة بوعركي وتهاني الربابة وفاطمة الذوادي وفاطمة الصغير وعائشة السعد وطيبة السالم



وريم العازمي وآيات السعيد واسيل الناصر وريان المريشد ورتاج العازمي وسلمى سالم ولولوه العنزي ورتاج الصلبوخ وسارة العنزي.



تعاقدات محلية



من جهة أخرى، تعاقد نادي برقان مع نجم منتخب البحرين لكرة اليد على ميرزا بعقد لمدة موسم واحد لدعم صفوفه بالموسم الجديد، علما ان الفريق تعاقد في وقت سابق مع لاعب منتخب مونتنيغرو فوك لازوفيتش ليغلق بذلك ملف المحترفين الأجانب استعدادا للموسم الجديد.



كما ضم نادي القرين اللاعب الدولي السابق مبارك دحل (انتقال حر) لمدة موسم، وكان القرين قد تعاقد مع المدرب المونتنيغري راتكو دوكوفيتش والمحترفان التونسي الجيلاني معرف والبوسني نيفين ستيبانوفتش، اضافة الى اللاعبين المحليين سلمان الشمالي والحارس عبدالله الصفار ومشعل سويلم ومحمد العنزي.

بدوره، قدم يد السالمية اول من امس لاعبيه الجدد الحارس محمد بويابس وسعود الضويحي، اللذين تعاقد معهما على سبيل الإعارة من نادي الكويت مقابل انتقال حارس السماوي حسن صفر الى القلعة البيضاء.