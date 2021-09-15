يعقوب العوضي



وقع لاعب اليرموك سابقا فواز الشمري عقد انتقاله إلى صفوف يد برقان رسميا لمدة موسمين على سبيل الإعارة مساء أول من أمس في مقر برقان بحضور أمين السر ورئيس الجهاز الإداري للعبة في النادي أنور العتيبي، علما أن برقان يقيم حاليا معسكرا تدريبيا في البوسنة استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز وكان قد أنهى إجراءات ضم المحترف البحريني علي ميرزا قبل صفقة الشمري بيومين.

وفي هذا الإطار، أكد العتيبي أن مجلس الإدارة حريص على تطوير مختلف الألعاب في النادي للوصول الى مرحلة التنافس على البطولات والألقاب المختلفة، مضيفا: «لدينا عدة صفقات مميزة في اليد حيث ان الفريق أظهر مستوى جيدا في المواسم السابقة ونسعى الى الحفاظ على الظهور المتميز ومواصلة النجاح والمنافسة».



من جهته، أبدى الشمري استعداده للمنافسات المقبلة، مؤكدا أنه يتطلع الى تمثيل برقان في مختلف البطولات، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تقديم مستوى جيد.