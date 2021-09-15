ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي



أكمل كاظمة عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس سمو الأمير بعد تغلبه على السالمية 2-1 بعد مباراة مرهقة امتدت لأربعة أشواط، حيث سيلاقي النصر الفائز على اليرموك بهدفين نظيفين الأحد المقبل.



وبذلك ستكون باقي مباريات دور الـ8 لـ«أغلى الكؤوس» على النحو التالي: الكويت مع خيطان الخميس المقبل وفي اليوم التالي مواجهة العربي والجهراء، فيما يلتقى السبت المقبل القادسية وبرقان.



كاظمة والسالمية



نجح كاظمة في التغلب على النقص العددي الذي لعب به الشوط الثاني بعد طرد ناصر فالح بالبطاقة الحمراء المباشرة لتعمده ركل المدافع الرازيلي لـ«السماوي» اليكس ليما في الدقيقة الـ45، حيث لعب الشوط الأول بشكل متزن واحسن مدربه البوسني داركو نيستروفيتش في توزيع مهام لاعبيه بوجود أطراف هجومية فاعلة بتواجد بندر بورسلي وعمر حبيتر وهو ما جعله يتحكم في اللقاء وتهديد مرمى حارس السالمية أحمد عادي حتى نجح في التقدم عبر مدافعه حمد الحربي الذي تعامل جيدا مع الكرة الثابتة المرسلة من ناصر فالح ليودعها برأسه بالدقيقة الـ25.



ولكن السالمية الذي غابت عنه اللمسة الأخيرة بالشوط الأول وعدم التحرك بشكل سليم، فقد استغل تراجع لاعبي كاظمة بعد حالة الطرد واعتادهم على الهجمات المرتدة، حيث أحكم «السماوي» من سيطرته على الشوط الثاني تمام بفضل تغيرات مدربه التونسي حاتم المؤدب، حتى تمكن البديل عبدالله الظفيري من إدراك التعادل بضربة رأس متقنة عقب تمريرة رائعة من مبارك الفنيني بالدقيقة الـ85.



وفي الاشوط الاضافية تساوت الكفتان بعد طرد أحمد عبدالغفور مدافع السالمية بالدقيقة الـ97 من الشوط الإضافي الأول فيما خطف بديل كاظمة محمد صفر هدف الفوز القاتل في الشوط الإضافي الثاني بالدقيقة الـ107، وقد أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وجاءت قراراته سليمة.



النصر واليرموك



وفي لقاء آخر، تأهل النصر بالفوز على اليرموك بهدفين دون رد سجلهما مشاري العازمي من ركلة جزاء (52) و(93)، حيث جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع افضلية لـ«العنابي» الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة ومنوعا من طرق وصوله الى مرمى أحمد الفضلي عبر الأطراف والعمق بتواجد عدي الصيفي وسلمان بورمية ومن خلفهما مشاري العازمي.



وفي الشوط الثاني بسط النصر أفضليته المطلقة على اللقاء وتقدم من ركلة جزاء احتسبها الحكم يوسف النصار بعد الرجوع الى تقنية الـ«var» بعد دخول المدافع صالح المجيبل القوي على قدم عدي الصيفي سددها بنجاح مشاري العازمي على يمين الحارس ليمنح الهدف الأريحية للاعبي الفريق، فيما كان البديل فهد العنزي قريبا من مضاعفة النتيجة لكن تسديدته علت العارضة (58) كما الغى الحكم هدفا للبديل محمد دحام بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ قبل محاولة التسجيل (78)، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الاخيرة سجل المتألق العازمي الهدف الثاني من مجهود فردي رائع (93).