مبارك الخالدي



أكد مدرب الجهراء ماهر الشمري أن فريقة سيقاتل من أجل فرصته في التأهل لنصف النهائي خلال اللقاء المرتقب أمام العربي الجمعة المقبل.



وقال الشمري لـ«الأنباء»: «ندرك الجاهزية الفنية والبدنية للعربي القادم من معسكر خارجي والطموح الكبير الذي يتملكه لمواصلة حصد البطولات، كما نقدر تاريخ «الأخضر» الكبير لكننا في الوقت نفسه نثق في لاعبينا ثقة كبيرة، وسنلعب من اجل الفوز خصوصا أنها مباريات كؤوس ولها طابعها الخاص».



وأضاف: «تحصلنا على دفعة معنوية بالفوز على الشباب بفضل الحالة المعنوية للاعبينا والروح القتالية ودعم الجهاز الإداري ومجلس الإدارة الذي لم يقصر في دعم الفريق، ولدينا الأمل في ان القادم سيكون افضل في حال اكتمال عقد لاعبينا المحترفين ما ينعكس إيجابا على الحالة البدنية والفنية للفريق»، مشيرا إلى اعتماد مجلس الإدارة لبرنامج إعداد الفريق في المرحلة المقبلة والذي يتضمن معسكرا خارجيا.