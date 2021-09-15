مبارك الخالدي



تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي دفعة معنوية بدخول المدافعين أحمد ابراهيم والتونسي أيمن محمود تدريبات الفريق في اليومين الماضيين وذلك بعد تعافي الأول من الإصابة ودخول الثاني إلى البلاد وظهور نتيجة الفحص الطبي pcr حيث يستعد «الأخضر» لمواجهة الجهراء الجمعة المقبلة وهي المباراة الرسمية الأولي للفريق في الموسم الجديد إذ يتطلع الفريق للدفاع عن لقبة كبطل للمسابقة في الموسم الماضي.



وفي جانب آخر، اقترب العربي من إعلان التعاقد رسميا مع لاعب منتخبنا الأولمبي ونادي اليرموك الظهير الواعد علي عبد الرسول الذي لم يشارك مع فريقه امس أول بلقاء النصر.



الجدير بالذكر أن إدارة النادي العربي اتجهت إلى تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المحليين تحسبا لمشاركته الآسيوية المقبلة والتي تقتضي لوائحها تسجيل اللاعبين الوطنيين أو المحترفين ضمن قائمة الفريق.