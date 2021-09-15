أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر الصباح بإنجازات لاعبي الكويت المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) التي اختتمت في اليابان أخيرا وتمثلت بفوزهم بميداليتين فضية وبرونزية.



حضر حفل التكريم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة اللجان الرياضية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف ورئيس وفد المنتخب المشارك في الدورة البارالمبية أمين سر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد واللاعبون المكرمون.



وقال الناصر عقب إقامة اللجنة حفل تكريم أول من أمس لوفد منتخب الكويت المشارك في الدورة إن مشاركة لاعبي منتخب الكويت للمعاقين في الدورة البارالمبية كانت مميزة إذ حصل اللاعب أحمد نقا على الميدالية الفضية في سباق 100م على الكراسي المتحركة واللاعب فيصل سرور على الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة.



وأضاف أن اللاعبة الثالثة المشاركة بالأولمبياد البارالمبية باسمة نجم حققت بدورها نتائج جيدة في منافسات دفع الجلة للسيدات في مشاركة مشرفة لها، مشيدا بدور النادي بإعداد لاعبيه بشكل مميز لهذا المحفل الرياضي العالمي الكبير ما أثمر هذا الفوز.



وثمن عاليا الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ما يعتبر أهم أسباب تميز رياضيي الكويت في المحافل الرياضية الكبرى.