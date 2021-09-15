عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب اليرموك أحمد حيدر أن النصر استحق الفوز والتأهل لربع نهائي كأس سمو الأمير لأنه كان الطرف الأفضل في المباراة، مبينا أنه حاول أن يلعب بدفاع المنطقة على أن يتمكن من «خطف» هدف الفوز إلا أن «العنابي» تمكن من تسجيل هدف التقدم، وبعدها حاولنا العودة من خلال الهجوم ولكن دون جدوى، لافتا إلى أن الخسارة جاءت لعدة أسباب أهمها أن المنافس يتفوق بالخبرة بالإضافة إلى تواجد محترفيهم بينما اليرموك لم يشارك معه أي محترف، كما أنه افتقد للاعب المنتخب الظهير الأيسر علي عبدالرسول الذي انتقل للعربي قبل المباراة بيوم.



وأوضح حيدر أنه سيضع جدول إعداده الفريق بالشكل المطلوب بعد اعتماد اتحاد الكرة للرزنامة وذلك من خلال إقامة كأس الاتحاد من عدمها بسبب فترة التوقف الطويلة، كما أنه سيسعى لسد النقص بالفريق خلال الأيام المقبلة خصوصا في الدفاع بعد رحيل عبدالرسول إضافة إلى ذلك ننتظر وصول المحترفين الذين لم تستخرج دخولهم إلى البلاد حتى الآن وهذا أمر يؤثر سلبا على الرياضة بشكل عام واليرموك بشكل خاص لاسيما أن هناك انفتاحا كبيرا حدث في الدولة بعد عملية التطعيم الكبيرة.



وأشار حيدر إلى أن عملية انتقال اللاعبين وحصولهم على عقود أمر إيجابي وهو معه منذ إقراره لكن يجب أن تكون هناك قوانين ولوائح تحفظ حق اللاعب والنادي.