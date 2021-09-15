عبدالعزيز جاسم



أبدى مدرب كاظمة الصربي داركو نيستروفيتس سعادته بالفوز على السالمية، مشيرا إلى أن فريقه واجه منافسا قويا ولديه العديد من اللاعبين المميزين إلا أن حالة الطرد بالشوط الأول للاعب الوسط ناصر لافي ساهمت في عودة اللاعبين إلى الخلف والاعتماد على المرتدات التي تحصلنا من خلالها على 3 فرص محققة لكننا لم نسجل، ثم تعرض الفريق للإرهاق واستقبلنا هدف التعادل ورغم ذلك تمكنا من الفوز بالأشواط الإضافية بسبب إصرار اللاعبين ورغبتهم الانضباطية طوال المباراة رغم حالة الإرهاق الكبيرة.



وأضاف: «لا شك أننا نسعى لتحقيق الانتصار في مواجهة النصر القوية المقبلة لكن حتى الآن سأجد مصاعب بوضع التشكيلة بسبب إيقاف لافي وإصابة طلال العجمي وعدم وجود محترفين»، موضحا في الوقت ذاته أن له ذكريات مميزة مع العربي وجماهيره ولكنه في الوقت يعمل مع كاظمة وسيقدم كل ما لديه ويتمنى أن يبقى معه لسنوات.