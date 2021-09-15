يحيى حميدان



أكد مدير برقان مصطفى عزيز أن مواجهة القادسية السبت المقبل بربع نهائي كأس سمو الأمير ستكون صعبة للغاية، خاصة اننا سنلاقي منافسا يمتلك لاعبين مميزين سواء محليون أو أجانب، بخلاف القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تقف خلفه دائما.



وبين عزيز لـ «الأنباء» انه وبغض النظر عن النتيجة، فإن الاستفادة الفنية ستكون كبيرة بالنسبة للاعبينا الذي يحتاجون للاحتكاك مع الفرق القوية في إطار رغبتهم في التأهل للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن «الذهبي» لم يواجه أي فريق كبير خلال رحلة الإعداد، وبالتالي فإن المكاسب من لقاء «الأصفر» ستكون كبيرة للاعبين والجهاز الفني.

وأوضح عزيز أن الثلاثي البرازيلي اوتافيو هينريك ووليام رودريغيز وجاردسون ألميدا «بولاكو» في أتم الجاهزية لخوض مواجهة القادسية، فيما تبقى مشاركة النيجيري شيبوزي باول مرهونة بحصول ناديه الأصلي على دفعة مالية منه قبل وصول بطاقته الدولية، في حين تأخر وصول التونسي رامي ابوشنيبة الى الغد الخميس، وسيتم إجراء مسحة «كوفيد-19» له للتأكد من سلامته وتبقى بعد ذلك مسألة مشاركته حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني أنور يعقوب.