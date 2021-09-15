عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النصر سلمان عواد عقب أول مباراة رسمية له مع «العنابي» والتي تمكن فيها من الفوز على اليرموك وبلوغ ربع نهائي كأس سمو الأمير، ان البداية دائما ما تكون صعبة على جميع الفرق لكننا تمكنا من تحقيق المطلوب وهو الفوز والتأهل، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يقصروا في أداء واجبهم وكانوا هادئين وتمكنوا من استغلال الفرص وهذا المهم في الوقت الحالي.



وأشار عواد إلى أنه أشرك المهاجم محمد دحام والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجه اللذين لم يكونا جاهزين بشكل كبير بعد عودتهما من الإصابة لكن مع مرور الوقت والمباريات سيكون الفريق ككل جاهزا بشكل مميز، موضحا أن البداية بالنسبة له تعتبر ممتازة وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أمام كاظمة.