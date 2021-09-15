يعقوب العوضي



فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة في آخر مبارياته بالدور التمهيدي للبطولة الآسيوية المقامة في اليابان على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، وبهذا الفوز تقدم المنتخب 8 مراكز في التصنيف الآسيوي ليحتل المركز 19، وبذلك سيلعب الأزرق مباريات التصنيف من المركز التاسع حتى الثاني عشر.



وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب بالمنتخب وتحقيق الفوز الأول في البطولة، مضيفا: «بالتحديات تظهر معادن رجال أزرق الطائرة، وكل التوفيق في المواجهات المقبلة في البطولة الآسيوية».



وأكد أن الخسارة في المباراتين الأولى والثانية لا تعني نهاية المطاف حيث ان الظروف لم تكن في صالح الأزرق.

وتابع: «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين قادرة على تمثيل المنتخب بالصورة المطلوبة وعلى الرغم من العراقيل الكثيرة التي تواجههم فإن النجاح لا يأتي بسهولة».