نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الفعاليات الرياضية والشراكات بقطاع الرياضة للجميع (مسابقة التزلج لفئة الشباب) ضمن مهرجان صيفكم بارد بمشاركة 180 لاعبا، وشملت المسابقة مشاركة 6 فئات وهي (التتابع ـ كيرلينج ـ الدلافين ـ مطاردة الوحش ـ التهديف ـ السرعة).



وقد حقق فهد عبدالعزيز فهد المركز الأول لفئة التتابع وجاسم زيد المركز الأول مكررا لنفس الفئة وعبدالعزيز سليمان دعيج المركز الأول لفئة التهديف وعبدالرحمن عبدالله سالم المركز الأول لفئة مطاردة الوحش وعلي عبدالمحسن علي المركز الأول لفئة الدلافين وصقر عبدالوهاب إبراهيم المركز الأول لفئة كيرلينج وعبدالمحسن ساطع عبدالمحسن المركز الأول لفئة السرعة.



وفي ختام المسابقة تم تتويج الفائزين بالمسابقة والتأكيد على دور الشباب المهم وانعكاسه الإيجابي على المجتمع وترجع هذا النجاحات للكويت وتمد شبابها بالثقة وتحقيق أعلى المراكز والنجاحات.