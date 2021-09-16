ناصر العنزي



يتحدد اليوم الطرف الأول في نصف نهائي كأس سمو الأمير في المباراة الوحيدة التي ستجمع الكويت مع خيطان على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر حيث تأهل الفريقان للدور ربع النهائي بعد تغلبهما على الساحل والفحيحيل لذلك يسعى كلاهما لاقتناص هذه الفرصة «خروج المغلوب» والتقدم نحو المنافسة على «أغلى الكؤوس».



الكويت الذي سجل فوزا صعبا في مباراته الماضية أمام الساحل بهدف خاطف لمهاجمه الجديد الكونغولي مبوكاني في وقت متأخر في الدقيقة الـ77 يسعى اليوم مع مدربه فتحي الجبال لتحقيق الفوز مصحوبا بعرض مرضي لجماهير «الأبيض» التي اعتادت طويلا تحقيق الألقاب ولن ترضى بغير الفوز بالكأس وتعويض فقدان لقب الدوري الممتاز الذي ذهب إلى العربي.



وقد أجرى «الأبيض» تغييرا واسعا في صفوفه عن الموسم الماضي واستغنى عن جميع محترفيه وتعاقد مع أسماء ذات سمعة جيدة مثل جون ميكيل وماكجوان ومبوكاني وراشيدرف والمهدي برحمة إلى جانب تواجد عناصره المحلية الدولية، لذلك يحتاج الفريق إلى أكثر من مباراة ليصل إلى مرحلة الانسجام في صفوفه ومستنده إلى خبرة لاعبيه على تجاوز ظروف المباراة كما حصل في المباراة الماضية عندما تأخر في التسجيل فتدخل مبوكاني ومن مجهود شخصي ليسجل هدف الفوز.



من جانبه، خيطان استعد لهذه المباراة بإشراف مدربه الوطني هاني الصقر بعدما تخطى الفحيحيل «2-1» في الدور التمهيدي ولا شك أن مهمته صعبة لكنها ليست مستحيلة في منافسات كرة القدم والمفاجآت واردة في مباريات الكؤوس.