كرّمت الشركة الكويتية للاستثمار بطل الرماية عبدالله طرقي الرشيدي صاحب برونزية رماية السكيت للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، في إطار مبادراتها الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية، وتشجيعها للكوادر الكويتية المهمة التي تحقق إنجازات خارجية ترفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية.



وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن هذا الإنجاز لم يكن الأول للرشيدي، فقد سبق له أن شارك في العديد من المسابقات الرياضية الدولية وحقق فيها بطولات رفعت خلالها علم الكويت، مؤكدة أن الرياضيين من أبناء الكويت دائما يبذلون جهودا جبارة في المحافل الرياضية الدولية ويحصلون على ميداليات يزينون بها قاماتهم ويرفعون راية بلدهم الكويت عالية خفاقة، وهم دائما قادرون على الإنجاز وإثبات أنفسهم في مختلف المحافل الرياضية.



وأضافت أن هذا الإنجاز يثبت حب أبناء الكويت وإخلاصهم واستعدادهم لبذل الجهد من أجل رفعة بلدهم ورفع رايتها خفاقة في شتى الميادين الرياضية، واعتبرت أنه فخر للكويت والكويتيين هذا الفوز رغم الصعوبات التي تواجه الرياضيين في مثل هذه التحديات الخارجية.



وأشارت «الكويتية للاستثمار» إلى أن الرياضيين الكويتيين الذي فازوا في مسابقات دولية وحصلوا خلالها على جوائز وميداليات هم فخر لبلدهم الكويت وإنجاز رائع للرياضة الكويتية، كما أعربت الشركة عن فخرها بوجود أبطال مثل البطل العالمي عبدالله الرشيدي الذي رفع علم الكويت عاليا في محفل دولي كبير، عقب فوزه بالميدالية البرونزية وهو إنجاز يثبت مكانة وقدرة الكويتيين الذين يمكن أن يصنعون الإنجازات في مختلف الميادين.