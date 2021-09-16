أعلن بنك بوبيان عن تنظيم أول بطولة رسمية معتمدة في الكويت للعبة البادل والتي بدأت تلقى رواجا بين الشباب بجوائز تتجاوز قيمتها 3 آلاف دينار إلى جانب فرصة المشاركة في أكبر بطولة على مستوى المنطقة للفريق الفائز بالمركز الأول.



وبهذه المناسبة، قال المدير في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي إن التسجيل في البطولة لاقى إقبالا كثيفا من قبل الراغبين في المشاركة، حيث شارك نحو اكثر من ٢٠٠ فريق خلال ساعة واحدة من بداية فتح التسجيل انتهت باختيار 64 فريقا حسب أولوية التسجيل، موضحا أن تنظيم البنك لهذه البطولة التي ستقام على ملاعب بنيدر بمشاركة 64 فريقا زوجيا وبإشراف من اللجنة الكويتية لرياضة البادل تأتي في إطار حرص البنك على متابعة التطورات فيما يتعلق بأنشطة الشباب، حيث لوحظ الإقبال الكبير على اللعبة التي بدأت في الانتشار محليا.



وقال الصقعبي إن البطولة تعتبر الأكبر من نوعها من حيث عدد الفرق المشاركة ومن حيث قيمة الجوائز التي تتجاوز قيمتها 3 آلاف دينار، حيث يخصص 1000 دينار للفريق الفائز الأول بالإضافة إلى تحمل كل تكاليف مشاركته في بطولة قطر للبادل التي ستقام في شهر أكتوبر، وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني 500 دينار والثالث 300 دينار والرابع 200 دينار إلى جانب الدروع التذكارية والمفاجآت التي يتم التحضير لها للجمهور الذي سيشارك بالحضور.



واشار إلى أن البطولة لن تكون مجرد بطولة تتنافس فيها الفرق بل ستكون يوما مفتوحا للعائلات، حيث يتم حاليا الإعداد للعديد من المفاجآت التي تستقطب الجميع سواء عملاء البنك أو غيرهم.



وحول مشاركة الفتيات، قال الصقعبي إن البطولة مفتوحة في دورتها الأولى للشباب، ومن ثم سيتم تنظيم بطولة خاصة للفتيات قريبا وسيتم الإعلان عن كل تفاصيلها من خلال صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الكويتية لرياضة البادل يوسف السلطان إن اللجنة قامت باعتماد بطولة بوبيان للبادل كأول بطولة رسمية معتمدة على مستوى الكويت حيث سيتم اعتماد اللاعبين ومنحهم نقاطا ومن ثم اعتماد ترتيبهم ومراكزهم حتى يمكنهم المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، مضيفا: «نحن فخورون بالتعاون مع بنك بوبيان في هذه البطولة، حيث سيتواجد أعضاء اللجنة لتقييم البطولة واللاعبين لاسيما في ظل الانتشار المتزايد للعبة بين أوساط الشباب وانتشار الملاعب الخاصة باللعبة».