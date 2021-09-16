هادي العنزي



انتظم محترف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء اللبناني وائل عراقجي في التدريبات عقب انتهاء فترة الحجر المنزلي، لينضم إلى جانب زملائه في التدريبات اليومية بقيادة المدرب التونسي منعم عون، حيث استقبله أمين السر العام خلف السهو وقائد الفريق عبدالعزيز ضاري الحسيني.



كما أنهى الجهار الإداري لكرة السلة بالنادي كافة الترتيبات المتعلقة بالمعسكر التدريبي الذي سيقام في القاهرة 29 سبتمبر الجاري، والذي يمتد لأسبوعين، يتخلله عدد من المباريات الودية مع عدد من الأندية المصرية، وذلك تحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز الذي ينطلق في 3 أكتوبر المقبل، حيث يلعب الجهراء مع القادسية في أولى مواجهات الفريقين.



وقد سبق للجهاز الإداري التعاقد محليا مع الدولي المخضرم فهاد السبيعي من نادي القادسية، كما جدد تعاقده مع المحليين عبدالرحمن جمعة وأحمد دوريش وأحمد سعود، فضلا عن استعادة خدمات قائده الدولي عبدالعزيز ضاري الحسيني بعد انتهاء فترة إعارته من نادي الكويت، وكذلك بدر العثمان، فيما يسعى للتعاقد مع محترف أجنبي ثان، حيث بدأ مفاوضات جادة مع النجم التونسي صلاح ماجري الذي سبق له اللعب ضمن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، ودالاس مافريكس الأميركي، وتأتي تلك التعاقدات المحلية والخارجية سعيا للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد.