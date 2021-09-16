يعقوب العوضي



اجتازت الحكمتان القاريات معالي العنزي ودلال النسيم اختبارات «شاتل رن» والتي أقيمت مساء أول من أمس في الأردن قبل انطلاق منافسات بطولة آسيا لسيدات كرة اليد والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني للمرة الثانية رسميا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الأردن، اليابان، ايران، الهند وأفغانستان.



إلى ذلك، اتجهت بعثتي فرق اليد تحت 13 وتحت 15 سنة في نادي القرين إلى مصر لإقامة معسكر خارجي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. ترأس الوفد مدير اللعبة عبدالعزيز يالوس ويرافقه كل من المدرب عمرو جمال والاداريين وحيد عزازي وعلي الجبعة.