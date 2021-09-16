يحيى حميدان



تسبب التأخير في إصدار سمة الدخول «الفيزا» إلى البرتغال في تعطيل انتقال مدافع نادي الكويت والمنتخب الوطني عبدالعزيز ناجي إلى فريق ناسيونال ماديرا وذلك حتى نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وتم الاتفاق بين ناجي ووسيط اللاعبين أحمد اشكناني وادارة النادي البرتغالي المشارك في دوري الدرجة الأولى (الثانية اعتباريا) على الانتقال إلى جزيرة ماديرا في شهر أغسطس، بيد أن اجراءات استخراج «الفيزا» تسببت في تعطيل سفر اللاعب الى البرتغال.



وسيواصل ناجي تمثيله لـ«الأبيض» حتى شهر يناير المقبل، إذ إن الاتفاق تم بين جميع الاطراف وبموافقة ادارة نادي الكويت، وسيتقاضى اللاعب 40 ألف يورو بالاضافة الى بعض المميزات الاخرى.