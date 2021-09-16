أسامة المنصور



تستعد معظم الفرق الكويتية لخوض غمار البطولات الخليجية التي ستقام في مضامير بعض الدول الخليجية ومن أبرزها مضمار نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية QRC، حيث أكد بطل سباق السرعة الـDrag Race بدر خورشيد لـ «الأنباء» في اتصال هاتفي: «عازمون على تمثيل الكويت بشكل مميز بالمشاركة الخارجية ففريق Drag965 بالتعاون مع فريق AAP بقيادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني سيكون من أوائل الفرق الخليجية التي ستنافس على لقب بطولة قطر الدولية لسباق السرعة 2022».



وعلق خورشيد على السبب وراء الاهتمام البالغ نحو المشاركة المرتقبة للفريق بأن مضمار نادي قطر لسباق السيارات يعد واحدا من أهم المضامير العالمية على مستوى هذه الرياضة والدليل على ذلك أنه مازال يحتفظ بعدد كبير من الأرقام القياسية سواء ضمن منافسات الربع ميل أو الثمن ميل ناهيك عن حجم الاستضافات للفرق العالمية على مستوى اللعبة، كما أنه يتميز بتجهز فني وتقني لافت يسهم في تحقيق أرقام قياسية جديدة، وهذا الأمر يؤكد مجددا أن رياضة السيارات والدراجات النارية في قطر تسير في الطريق الصحيح كونها واحدة من الأعمدة الرئيسية لبناء مجتمع مثقف وواع وهذا ما يطمح اليه سائر المضامير الخليجية.