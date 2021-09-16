يحيى حميدان



سحبت مساء أول من أمس قرعة بطولتي الدوري والكأس في لعبة كرة الصالات بحضور ممثلي الفرق المشاركة، حيث ستقام مسابقة الدوري عبر قسمين، على أن يتأهل صاحب المركز الأول إلى النهائي مباشرة، والثاني ينتظر في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الثالث والرابع.



وأسفرت القرعة عن مواجهات اليرموك مع السالمية، والتضامن مع القادسية، والعربي مع النصر العائد للمشاركة في نشاط اللعبة بعد غياب لعدة سنوات، وكاظمة مع الكويت في قمة مباريات الجولة الاولى.



هذا، ووضعت قرعة كأس الاتحاد النصر أمام اليرموك، والكويت أمام القادسية، والتضامن أمام السالمية، والعربي أمام كاظمة في الدور التمهيدي من المسابقة.



وستعود الحياة لملاعب كرة الصالات يوم 11 أكتوبر المقبل بإقامة مسابقة الكأس للموسم الماضي التي تم إلغاؤها قبل إقرار عودتها لتسبق انطلاق الموسم الجديد الذي تحدد له يوم 4 ديسمبر المقبل عبر إقامة مسابقة الدوري.

واعتمدت اللجنة التنظيمية الخليجية إقامة كأس الخليج في السعودية خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر، على أن يتم إيقاف المسابقات المحلية ابتداء من الأول من الشهر ذاته مبدئيا لإتاحة الفرصة لـ«الأزرق» للاستعداد لهذه المشاركة الخارجية.