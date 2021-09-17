أشادت الاتحادات الرياضية ببادرة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بإطلاق العمل لوضع استراتيجية للهيئة العامة للرياضة، مؤملين أن تحمل مخرجاتها ما يؤهل الرياضة للتحضير والاستعداد المثالي لأولمبياد باريس 2024.

وطرح ممثلو الاتحادات خلال الحلقات النقاشية مع صناع الاستراتيجية عددا من التحديات والصعوبات كان أبرزها ضرورة إعادة النظر في الميزانيات والدعم المالي لتمكين الاتحادات من استقطاب مدربين ذوي كفاءة عالية ومنح الفرصة للاعبين وتهيئتهم من خلال معسكرات طويلة وتوفير التفرغات والدعم المادي والمعنوي للمشاركة في البطولات الدولية للحصول على تصنيف دولي يؤهلهم للمشاركة في الأولمبياد.