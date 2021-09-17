أكد رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أسعد البنوان أن الحركة الرياضية والنادي فقدا هامة كبيرة برحيل رئيس اللجنة الانتخابية في النادي العم عبدالعزيز المشاري الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، بعد مسيرة عطاء كبيرة على جميع الصعد.



وقال البنوان إن المشاري الذي يعد من كبار رجالات كاظمة، خدم النادي والبلاد من جميع المواقع التي شغلها، وترك بصمة لا تمحى، وبرحيله خسر النادي «البرتقالي» احد أركانه ورجلا فاضلا ما عرف عنه إلا العطاء والتفاني والإخلاص والحيادية والعمل بصمت.



وأضاف: «انها سُنة الحياة وعلينا التسليم بقضاء الله وقدره ونحن نودع هامة كبيرة من الصعب تعويضها.

وندعو الباري عز وجل أن ينعم على الراحل بواسع الرحمة والمغفرة»، متقدما بخالص العزاء الى أسرة وذوي الفقيد وأبناء نادي كاظمة، راجيا من الله تعالى أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.