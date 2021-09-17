هادي العنزي



يواصل فريق الكرة بالصليبخات تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية في معسكره المقام حاليا في القاهرة، والممتد لأسبوعين، حيث سيخوض «الأحمر» 3 وديات مع أندية مصرية، بحسب طلب الجهاز الفني بقيادة ناصر العمران، على أن تشمل مستويات مختلفة، وبما يتناسب مع النسق التصاعدي للمعسكر الإعدادي.

وأكد العمران لـ «الأنباء» أن المعسكر يسير وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، والمعتمد من قبل الجهاز الإداري للفريق، مشيدا بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة سعد عناد والجهاز الإداري للفريق، والتزام اللاعبين في التدريبات اليومية، وحرصهم على الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، قبل استئناف النشاط الكروي.

وذكر أن الهدف من إقامة المعسكر التدريبي يتمثل في إعداد الفريق للمنافسة على حجز إحدى البطاقات المؤهلة للدوري الممتاز نهاية الموسم الحالي، وكذلك تجربة المحترفين الخمسة (3 من ساحل العاج وبرازيليان) الذين سيشاركون مع الفريق، والوصول الى أفضل توليفة مناسبة للفريق.