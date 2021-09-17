يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد من سورية 32-28 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية المقامة حاليا في الأردن، ورغم الخسارة فإن سيدات الأزرق قدمن مباراة كبيرة وتنافسية ضد أحد المنتخبات القوية في البطولة، علما أنها المشاركة الثانية للأزرق في تاريخ البطولة والتي استعد لها بإقامة معسكر في البوسنة.



وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الاتحاد الكويتي الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق بالمستوى الفني الذي قدمته لاعبات الأزرق، قائلا: «حرصنا على المشاركة في آسيوية السيدات وتفعيل الدور النسائي الرياضي من خلال المنتخب الوطني ورغم تكون منتخبنا منذ ما يقارب الشهرين فإن السيدات ظهرن بصورة مبشرة».



وأضاف أن معدل أعمار اللاعبات يتراوح بين 16 سنة و23 ومقارنة بالمنتخبات الأخرى لا يملكن الخبرة الكافية، موضحا: «فوجئت بالمستوى الفني للاعباتنا إذ ظهرن بصورة مشرفة رغم صعوبة المواجهات وحداثة تكوين أزرق السيدات».