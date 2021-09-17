عبدالعزيز جاسم



حافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على تصنيفه في المركز 142 عالميا في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الرغم من خسارة الأزرق في مباراة دولية ودية أمام المنتخب البوسني بهدف دون رد في 4 الشهر الجاري، إلا أن تصنيف منتخبنا لم يتأثر بسبب فارق المراكز والنقاط الكبير بين البوسنة والأزرق.



وعلى مستوى آسيا يحتل منتخبنا المركز الـ 25 وهو مركز يعتبر متأخرا حاله حال التصنيف العالمي، لكن جاء هذا التراجع بسبب التوقف الكبير سابقا وهو ما يسعى إلى تداركه القائمون على «الأزرق» في الوقت الحالي من خلال خوض مواجهات مع منتخبات تفوقنا بالتصنيف.

ولن يخض «الأزرق» أي مباراة خلال التوقف الدولي في أكتوبر وسيكتفي بإعداد المنتخب الأولمبي الذي بات هو رسميا المنتخب الأول مطعم بـ5 لاعبين من أصحاب الخبرة، وسيعود منتخبنا للعب مرة أخرى أمام منتخبي التشيك وليتوانيا في 11 و15 نوفمبر المقبل.