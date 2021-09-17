عدل الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قراره الصادر قبل يومين بخصوص دخول الجماهير لمباريات بطولة كأس سمو الأمير بتذاكر اعتبارا من الدور ربع النهائي، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن دخول الجماهير لمباريات البطولة سيكون بالمجان، مضيفا أن الاتحاد ملتزم بقرار مجلس الوزراء والقاضي بدخول الجماهير إلى الملاعب بنسبة لا تتجاوز 30%، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية، بما فيها ما يثبت تلقي اللقاح وإبراز أحد تطبيقي هويتي أو مناعة، معربا عن أمنياته بضرورة التزام الجماهير الرياضية بقرارات وتوصيات مجلس الوزراء والتعاون مع المنظمين، وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية لما يضمن سلامة الجميع في مختلف المسابقات المحلية، مؤكدا أن التزام الجماهير بهذه التعليمات والقرارات يصب أولا وأخيرا في المصلحة العامة.