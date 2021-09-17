سحبت مساء الأربعاء قرعة البطولة التنشيطية للفئات العمرية (شباب - ناشئين - أشبال) للموسم الـريــاضـــي 2021-2022، بمقر الاتحاد الكويتي، وذلك بحضور مدير لجنة المسابقات بالاتحاد د.حامد الشيباني، ومدير اللجنة الفنية والتطوير عبدالعزيز حمادة، وأعضاء لجنة المسابقات ومراقبي المباريات، وممثلي الأندية.



وتنطـلـــق البـطــولة التنشيطية للشباب يوم 23 الجاري، حيث قسمت الفرق إلى 3 مجموعات، ضمت الأولى أندية الصليبخات، القادسيــة، السـاحـــل، العربي وكاظمة، وضمت المجموعة الثانية أندية خيطان والشباب واليرموك والكويت والنصر، في حين ضمت المجموعة الثالثة كلا من أندية برقان والسالمية والجهراء والفحيحيل.



كما تنطلق بطولة الناشئين في 26 سبتمبر، حيث قسمت الفرق إلى 3 مجموعات، ضمت الأولى أندية الكويت وكاظمة واليرموك والنصر والساحل، في حين ضمت الثانية أندية العربي والصليبخات وخيطان وبرقان، فيما ضمت الثالثة كلا من أندية الفحيحـيـل والقادسـيـة والجهراء والسالمية، فيما تنطلق بطولة الأشبال 24 الجاري، حيث قسمت الفرق الى 3 مجموعات، ضمت الأولى أندية النصر والقادسية والجهراء وبرقان والعربي، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الشباب والفحيحيل وخيطان واليرموك والسالمية، في حين ضمت الثالثة كلا من أندية الساحل وكاظمة والصليبخات والكويت.



عمومية غرب آسيا



الى ذلك، عقدت أمس الخميس الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم «اونلاين» ، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي أحمد عقلة العنزي، والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات.



وتم في الاجتماع اعتماد جدول الأعمال، تعيين عضوين لتدقيق المحاضر، تعيين مراقبين لحساب الأصوات، اعتماد محضر اجتماع العمومية السابق، اعتماد القوائم المالية وتقرير المدققين للاتحاد في 2020، اعتماد مسودة النظام الانتخابي للاتحاد، وأخيرا اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات.