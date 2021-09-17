هادي العنزي



وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب (تحت 18 سنة) أمس إلى مدينة اسطنبول التركية، للدخول في معسكر تدريبي لأسبوعين ينتهي 29 سبتمبر لأجل إعداد الأزرق الشاب للمنافسات الدولية المقبلة، حيث يرأس الوفد عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق غازي العتيبي، ويضم في عضويته محسن المطيري، ووليد الشمري اداريين، والمدرب سلمان رمضان، ومساعده جاسم الارملي، واختصاصي العلاج الطبيعي جهاد الغالي، و18 لاعبا، وسيلعب منتخبنا الوطني 5 مباريات ودية خلال المعسكر التركي بحسب الاتفاق مع المتعهد، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.



وأشار غازي العتيبي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد أعد خطة طويلة المدى لتطوير جميع المنتخبات، مضيفا: «منتخب الشباب سيشارك في منافسات دوري الدرجة الأولى، لخلق مزيد من الانسجام والتجانس بين اللاعبين، والمعسكر التركي لمنتخب الشباب يهدف إلى تحضير الفريق للمشاركة في الدوري الذي ينطلق 4 أكتوبر، وكذلك بطولة الخليج المقبلة المؤهلة لنهائيات آسيا».



ولفت إلى أن منتخب الشباب يضم 5 عناصر من منتخب الناشئين الذي حل ثانيا في البطولة الخليجية التي أقيمت مؤخرا في البحرين، وتأهل على إثرها لنهائيات كأس آسيا، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة الكبير لمنتخبات السلة، وحرصها على الدفع بجميع المنتخبات للأمام لتحقيق أفضل النتائج.