ناصر العنزي



بلغ الكويت الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير بعد تخطيه خيطان بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب علي صباح السالم.



وقد أجرى مدرب الكويت التونسي فتحي الجبال تغييرات كثيرة في تشكيلته التي لعب بها المباراة السابقة، حيث بدأ المباراة بكل من حميد القلاف وفهد الهاجري وفهد حمود وريان ماكجوان وسامي الصانع وعبدالله البريكي وجون ميكيل والمهدي برحمة وفيصل زايد وعبدالمحسن التركماني ومبوكاني.



وفرط "الأبيض" في العديد من الفرص بالشوط الأول بعدما كان الطرف الأفضل خصوصا المهاجم الكونغولي مبوكاني الذي لم يكن محظوظا في الفرص التي سنحت له وأثمنها كانت كرة مررها سامي الصانع عرضية على طبق من ذهب لكن مبوكاني سددها بغرابة في العارضة، كما سدد النشيط عبدالمحسن تركماني كرة قوية لكن الحارس أحمد الدوسري تعامل معها بإحكام .



أما مدرب خيطان هاني الصقر فقد بدأ تشكيلته بكل من أحمد الدوسري ونداي واسحاق وحسين اسماعيل ووليام وأحمد عادل وجوناثان وطلال الأنصاري ومحمد عنتر وويلبر وفواز المبيليش ، وتمكن لاعبوه من الذود عن مرماهم ببسالة وخرجوا بشباك نظيفة في الشوط الأول رغم استحواذ الكويت على الكرة وشن ايضا لاعبوه كرات مرتدة أزعجت دفاع الابيض حيث مرر المتحرك فواز المبيليش كرة عرضية لم تجد من يتابعها بالدقيقة "33".



‫وفي الشوط الثاني زج مدرب الكويت الجبال بلاعبه الأوزبكي راشيدوف لزيادة الفاعلية الهجومية وجاء الرد على فرص الكويت المهدرة بهدف رائع من قدم المغربي المهدي برحمة الذي سدد كرة قوية من مسافة بعيدة اكتفى الحارس الدوسري بالنظر إليها لسرعتها بالدقيقة "66" وبعدما تقدم الأبيض بالنتيجة لعب مثلما يريد ونجح نجم الفريق الرافد الجديد عبدالمحسن التركماني من إضافة الهدف الثاني بتسديدة متقنة اخرى سكنت يسار الحارس بالدقيقة "81".



وقد أدار المباراة الحكم يوسف نصار وأحسن في إدارتها.



وبذلك سيكون الكويت بانتظار الفائز من مباراة النصر وكاظمة المقرر لها الأحد المقبل في نصف نهائي " أغلى الكؤوس".