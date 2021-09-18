ناصر العنزي

ضرب العربي بقوة وتأهل إلى المربع الذهبي لكأس سمو الأمير بعد فوزه على الجهراء "5-0" تحت أنظار جماهيره التي ساندته على ستاد الصداقة والسلام ووجه "الأخضر" في أول مباراة له تحذيرا لبقية الفرق أنه قادم بقوة للمحافظة على لقبه بعدما قدم مستوى أكد فيه جدارته بالفوز، حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة القادسية وبرقان غدا السبت في نصف النهائي.



وافتتح أهداف العربي الليبي السنوسي الهادي بعدما خطف الكرة من مدافع الخصم ماريوس وسددها بقوة هدفا "20" وأضاف المدافع جمعة عبود الهدف الثاني بضربة رأسية متقن "37" ثم أضاف الوافد الجديد المنتقل من القادسية سلطان العنزي الهدف الثالث بتسديدة رأسية "53" وتبعه محمد فريح بهدف رابع بعد تحضير رائع من السنوسي "59" فيما كان الهدف الخامس من نصيب السوري علاء الدالي من ركلة جزاء "72".



وبدأ مدرب العربي انتي ميشا تشكيلته بكل من سليمان عبدالغفور ومحمد فريح وجمعة عبود وحسن حمدان وعيسى وليد وعبدالله الشمالي وكنيفيزتش وسلطان العنزي وبندر السلامة والسنوسي الهادي وعلاء الدالي.



واستحوذ "الاخضر" على مجريات المباراة طوال الشوطين بعدما ظهر منظم الصفوف دفاعا وهجوما وأحسن لاعبوه في استغلال الفرص وتألق السنوسي الهادي بشكل واضح وسجل هدفا وصنع 3 أهداف لزملائه.



وكان الحضور العرباوي طاغيا في المباراة ولم يتهدد حارس مرماه حسين عبدالغفور إلا نادرا، أما الجهراء فقد تعرض خط دفاعه لضغط متكرر مما أوقعه في اخطاء التغطية وحاول تنظيم هجمات مرتدة لكنه اصطدم بصلابة دفاع الخصم.

أدار المباراة الحكم عمار اشكناني وجاءت قراراته سليمة.