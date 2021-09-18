عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ 80 عاماً لفترة وجيزة يوم الجمعة، إلى العناية المركزة بعد معاناته من صعوبات في التنفس، بحسب ما أعلن مستشفى أينشتاين في ساو باولو حيث خضع لجراحة مطلع الشهر الجاري.

أعلن المستشفى في بيان بعد صعوبات في التنفس، تمّ "نقله كاجراء وقائي إلى وحدة العناية المركزة، وبعد استقرار حالته، تم وضع المريض في العناية شبه المركزة".

وأضاف "هو في حالة مستقرة راهناً من ناحية القلب والأوعية الدموية والتنفس".

وكان بيليه قد خضع في 4 سبتمبر الجاري في المستشفى عينه، لجراحة لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه خلال فحوص روتينية.

وبقي في العناية المركزة حتى 14 سبتمبر قبل نقله إلى غرفة عادية.

وبعد البيان الصادر عن المستشفى، طمأن بيليه محبيه في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها "أصدقائي، ما زلت أتعافى بشكل جيد. اليوم تلقيت زيارات من عائلتي وما زلت أبتسم كل يوم".

كما نشرت ابنة بيليه، كيلي ناسيمنتو، صورة لها بجوار والدها في المستشفى ضمن مسعاها لطمأنة المحبين.