ناصر العنزي



يتحدد اليوم آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس سمو الأمير في المواجهة التي ستجمع كاظمة والنصر على ملعب عبدالله الخليفة بعد تأهل الكويت والعربي والفائز من مباراة القادسية وبرقان التي اقيمت مساء أمس، وبذلك ستدخل مسابقة «أغلى الكؤوس» المرحلة قبل الأخيرة لإعلان طرفي المباراة النهائية، إذ سيلتقي الفائز اليوم الكويت الذي تخطى خيطان بهدفين نظيفين، فيما سيواجه العربي الفائز على الجهراء بخماسية نظيف الفائز من القادسية وبرقان.



ومن الصعب توقع نتيجة لقاء اليوم حيث ان كلا الفريقين قادر على الفوز، فكاظمة تخطى خصما قويا في مباراته السابقة بالتفوق على السالمية «2-1» بعد مباراة امتدت لأربعة أشواط بعدما لعب «البرتقالي» بعشرة لاعبين لفترة طويلة عقب طرد ناصر فالح بالبطاقة الحمراء المباشرة، وسيعمل المدرب الوسني داركو نيستروفتش على معالجة الأخطاء المـــاضـيــــة لتصحيحها ومن أهمها في خط الدفاع لتفادي ما حصل في المباراة المـاضيـة حيث انقذ حارسه حسين كنكوني مرماه من عدة فرص خطرة، بينما تكمن خطورة الفريق الهجومية في الثلاثي عمر الحبيتر وبندر بورسلي وشبيب الخالدي الذين يحسنون اختراق دفاع الخصم والتعامل بحرص مع الفرص السانحة، ويغيب عن الفريق ناصر فالح الموقوف وطلال العجمي للإصابة.



أما النصر فقد تخطى اليرموك في الدور التمهيدي بهدفين ولكن الاختبار الحقيقي سيكون اليوم، لذلك فإن مدرب «العنابي» سلمان عواد يدرك أن مهمته اليوم ستكون أصعب من سابقتها لكنه قادر مع لاعبيه على تحقيق نتيجة طيبة إذا أحسنوا في الموازنة بين واجباتهم الدفاعية والهجومية واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل.



العربي والجهراء



وكان العربي قد ضرب بقوة في ظهوره الاول لهذا الموسم واكتسح الجهراء «5-0» تحت أنظار جماهيره التي ساندته على ستاد الصداقة والسلام، موجها رسالة تحذير قوية لباقي الفرق بأنه قادم بقوة للحفاظ على لقبه بعدما قدم مستوى أكد فيه جدارته بالفوز.



وافتتح أهداف العربي الليبي السنوسي الهادي بعدما خطف الكرة من مدافع الخصم ماريوس وسددها بقوة هدفا (20)، وأضاف المدافع جمعة عبود الهدف الثاني بضربة رأسية متقنة (37) ثم أضاف الوافد الجديد المنتقل من القادسية سلطان العنزي الهدف الثالث بتسديدة رأسية (53) وتبعه محمد فريح بهدف رابع بعد تحضير رائع من السنوسي (59) فيما كان الهدف الخامس من نصيب السوري علاء الدالي من ركلة جزاء (72).



وكان الحضور العرباوي طاغيا في المباراة ولم يتهدد حارس مرماه حسين عبدالغفور إلا نادرا، أما الجهراء فقد تعرض خط دفاعه لضغط متكرر، ما أوقعه في أخطاء التغطية وحاول تنظيم هجمات مرتدة لكنه اصطدم بصلابة دفاع الخصم، وقد أدار المباراة الحكم عمار اشكناني وجاءت قراراته سليمة.



الكويت وخيطان



فيما بلغ مساء الخميس الكويت نصف النهائي بعد تخطيه خيطان بهدفين نظيفين، حيث فرط «الأبيض» في العديد من الفرص بالشوط الأول ولكنه تدارك الأمر في الشوط الثاني عندما زج مدرب الكويت التونسي فتحي الجبال بلاعبـــه الأوزبـكـــي راشيــدوف لزيــادة الفاعلية الهجومية، وجاء الرد على فرص الكويت المهدرة بهدف رائع من قدم المغربي المهدي برحمة الذي سدد كرة قوية من مسافة بعيدة اكتفى الحارس أحمد الدوسري بالنظر إليها لسرعتها الكبيرة بالدقيقة (66)، كما نجح الوافد الجديد عبدالمحسن التركماني في إضافة الهدف الثاني بتسديدة متقنة اخرى سكنت على يسار الحارس.



وقد أدار المباراة الحكم يوسف نصار وأحسن في إدارتها.