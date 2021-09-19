هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليرموك من نظيره الشمس المصري بنتيجة 75-70 نقطة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأول في العاصمة المصرية القاهرة، وجاءت اللقاء ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق تحضيرا للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ 33، والتي ينظمها الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل بالأسكندرية.



ويضم وفد اليرموك الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الإدارة يونس الطاهر، 17 لاعبا، و5 إداريين، وحكم، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد القلاف، ومساعده محمد بوعباس، وقد جاءت مشاركة «ابناء مشرف» في البطولة العربية لكونه صاحب المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد للموسم الماضي، وقد تعاقد الجهاز الإداري لليرموك مع محترفين أميركيين هما جون كاثي، وتيري بيتي، وقد اشركهما القلاف في مباراة الشمس المصري.

ويشارك في البطولة 19 فريقا منهم الاتحاد السكندري حامل اللقب والأهلي من مصر، الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني السوداني، الزهراء التونسي.