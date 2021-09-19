يعقوب العوضي



تعاقدت إدارة القادسية مع لاعب منتخب البحرين أحمد المقابي عوضا عن المحترف السابق الپولندي غناسي باك والذي لم يظهر بالصورة المطلوبة، علما أن المقابي حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب في البطولة الآسيوية الأخيرة.



وفي السياق ذاته، أعادت إدارة النادي تشكيل الجهاز الفني لفريق اليد الأول بتعيين وليد سالمين مديرا فنيا وأيضا التعاقد مع المدرب الوطني أمجد مقبل مدربا للفريق والمدرب التونسي شوقي العابد مساعدا له.



وبعد عودتهم من المعسكر التدريبي البحريني، أكد سالمين أن «الأصفر» قد استفاد من المباريات الودية التجربية التي خاضها مع فرق باربار، النجمة، الدير وسماهيج في الجدية وعدم التهاون.



وقال: «ينتظرنا موسم مميز حيث سيشهد مشاركة اللاعبين المحترفين للمرة الأولى، وعلينا أن نستعد بالصورة المطلوبة»، مضيفا: «مستعدون للمنافسات المقبلة خاصة أن البطولات لن تكون كالسابق فقد شهدت فترة التوقف الماضية تطورا في الوعي التحضيري لمعظم الفرق والتي قامت بالخروج في معسكرات تدريبية والتعاقد مع لاعبين على مستوى عال فنيا».



وأشار سالمين إلى ضرورة رفع المستوى الفني في مواجهة المباريات المختلفة بالإضافة إلى الحرص على تفادي الإصابات من قبل اللاعبين والذي يكون عبر الالتزام بتوجيهات الجهازين الإداري والفني والجهاز الطبي مع التركيز على نظام غذائي متزن يضمن للاعبين الطاقة المطلوبة لأداء مهامهم والحفاظ على صحتهم.