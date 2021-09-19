هادي العنزي



يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل الخميس المقبل إلى تركيا، للدخول في معسكر تدريبي ضمن المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لتحضير «الأشاوس» لدوري الدرجة الممتازة الذي ينطلق نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن يلعب الفحيحيل مباراة ودية مع نظيره اليرموك مساء غد، قبل المغادرة إلى المعسكر الذي يمتد لأسبوعين، يخوض خلاله الفريق 3 وديات مع أندية تركية، على أن يعود قبل بدء البطولة التنشطية (كأس الاتحاد) التي تنطلق 4 أكتوبر المقبل.



وذكر المدرب الوطني ظاهر العدواني لـ«الأنباء» أن جميع لاعبي الفريق سيغادرون إلى المعسكر، وستتم الاستعانة بـ3 لاعبين كحد أقصى من فريق الشباب (تحت 20 سنة) على أن يعود الوفد قبل بدء كأس الاتحاد، التي تعد بمنزلة المرحلة التحضيرية الثالثة والأخيرة قبل انطلاق الدوري، لافتا إلى أنه لا توجد اصابات مؤثرة في صفوف الفريق.



وقال ان الفريق لم يقدم المستوى المتوقع مع بداية الموسم التي انطلقت ببطولة بكأس الأمير المؤجلة من الموسم الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، مضيفا:«من غير المعتاد بدء الموسم بكأس الأمير، وعادة ما تقام منافسات «أغلى الكؤوس» نهاية الموسم، وهي بطولة تشهد مفاجآت ومنافسات قوية، نظرا لوصول جميع الأندية المشاركة لأفضل جاهزيتها».