يحيى حميدان



طوى فريق الكرة بنادي الكويت صفحة انتصاره على خيطان بهدفين نظيفين مساء الخميس الماضي وتأهله لنصف نهائي كأس سمو الأمير، وحول تركيزه صوب مباراته المهمة أمام السلط الأردني بنصف نهائي منطقة الغرب من كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستقام بعد غد الثلاثاء على ستاد نادي الكويت بكيفان.

من جهته، قال مدرب «الأبيض»، التونسي فتحي الجبال، ان الفريق بدأ يرتقي بمستواه أمام «الأحمر والأسود»، ومن الصعب على أي مدرب أن يكون راضيا عن أداء فريقه بنسبة 100%، وعليه فهو يسعى للارتقاء بمستوى اللاعبين بشكل تدريجي في قادم المواعيد.

وأشار الجبال إلى أن مباريات الكؤوس دائما ما تكون صعبة وما صعب المباراة علينا أكثر هو تراجع خيطان لمناطقه الدفاعية، وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر ولكن تسجيل هدفين كانا كافيان بالنسبة لنا.



وكان السلط قد وصل مساء أول من أمس، حيث حصل لاعبوه على راحة من التدريبات، كما قاموا امس بإجراء مسحات PCR، حيث قدموا شكرهم لوزارة الصحة بشكل عام ولرئيس وحدة مكافحة الدرن د.عواطف الشمري بشكل خاص على حُسن التعاون، كما بدأوا تدريباتهم مساء أمس بصفة طبيعية تحت قيادة المدرب جمال أبوعابد.