عبدالعزيز جاسم



اكتمل أمس عقد محترفي القادسية بوصول المدافع العراقي علي فائز لينضم إلى باقي المحترفين الألباني لورانس تراشي والجامايكي روماريو والبوسني تاتار بنجامين، حيث اتفق الجهاز الإداري والفني على الاكتفاء بالتعاقد مع 4 محترفين فقط على الرغم من اللوائح تسمح بمشاركة 5 محترفين، وربما ينتظر الفريق ما ستفسر عنه نتائج «الأصفر» في كأس سمو الأمير وبعدها يقوم باتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع محترف خامس في خط المقدمة من عدمه.

وكان في استقبال فائز عضو العلاقات العامة بنادي القادسية إبراهيم أشكناني.