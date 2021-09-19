يحيى حميدان



أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا أنه لا صحة للأقاويل التي ترددت حول انتقال مهاجم «الأحمر والأسود» فواز مبيلش الى أي ناد آخر، مشيرا الى أنه يتمنى من إدارات الأندية الأخرى ألا تساهم في إغراء لاعبينا بطرق غير سليمة.

وكشف الملا لـ «الأنباء» عن وجود اتفاق بين إدارة خيطان ومبيلش لتوقيع عقد رسمي مع النادي، ولكن تم تأجيل هذا الأمر بناء على رغبة اللاعب في التركيز خلال المرحلة المقبلة على مشاركته مع المنتخب الأولمبي والذي تنتظره استحقاقات مهمة في الشهر المقبل.

كما أوضح الملا أن الفريق كذلك اتفق مع لاعب خط الوسط طلال الأنصاري لتوقيع عقد رسمي هو الآخر، وهذا ما سيتم خلال الفترة المقبلة.