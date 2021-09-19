مبارك الخالدي



قال عضو مجلس إدارة النادي العربي ورئيس جهاز الكرة علي مندني لـ «الأنباء» إن التأهل إلى نصف نهائي كأس سمو الأمير والانتصار العريض على الجهراء هو دافع قوي ومهم للفريق في المباريات المقبلة.



وأوضح: «نتوجه بالشكر والتحية للاعبينا على المجهود الكبير خلال المباراة والنتيجة المميزة والعرض الطيب، فقد طالبنا اللاعبين قبل المباراة بضرورة احترام المنافس واستثمار الفرص المتاحة باعتبار أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالتاريخ ولابد من الحذر ونجحنا في إنهاء المباراة من شوطها الأول».



وعن مواجهة نصف النهائي، قال مندني: «نحترم كافة الفرق وتركيزنا موجه نحو المباراة بغض النظر عن اسم الفريق الذي سنلاقيه وليس لدينا فرق بين فريق وآخر وكل تركيزنا موجه باتجاه لاعبينا وفريقنا ولدينا ثقة بأن القادم أفضل»، لافتا إلى وصول اللاعب السوري مارديكيان إلى البلاد خلال أيام عقب تعافيه من الإصابة وانتهاء فترة علاجه في قطر.



فوز وأداء



من جانبه، اعرب نجم العربي المنتقل حديثا من القادسية سلطان العنزي عن سعادته بالفوز العرباوي، قائلا: «أبارك لجمهور الأخضر ومجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وزملائي اللاعبين على هذا الفوز والتأهل إلى نصف النهائي فقد كانت المباراة صعبة كونها الأولى في الموسم والظهور الأول لي مع الفريق لكن تجاوزناها بالأداء والأهداف وحققنا المطلوب والقادم سيكون أفضل».



وحول احتمالية مواجهة القادسية في نصف النهائي، قال العنزي: «الأمور طيبة وهذا زمن الاحتراف ويبقى القادسية بيتي الأول وجمهور الأصفر على عيني وراسي ولا أنسى فضل الفريق وجماهيره ودعمهم لي، لكن المباراة ستبقى في الملعب، متمنيا التوفيق لجميع الفرق».



تنظيم رائع للعلاقات العامة باتحاد الكرة



هذا وتميزت عودة الجماهير الرياضية إلى ملاعبنا مع انطلاق منافسات بطولة كأس سمو الأمير بالتنظيم الرائع لرجال العلاقات العامة في اتحاد كرة القدم بقيادة المدير الناجح حمزة الشطي وباقي أعضاء الفريق المساند له، حيث بلغت ذروة التنظيم بمباريات ربع النهائي فلم تجد جماهير كل من العربي والقادسية والكويت صعوبة في الدخول والخروج من البوابات والجلوس في مقاعدها مراعية الإرشادات الصحية بضرورة التباعد الجسدي، إذ وفرت العلاقات العامة اللوحات الاسترشادية والكمامات، فضلا عن حسن إدارة الدخول للمنصة الرئيسية والالتزام بالأعداد المسموح بها لكل فريق.