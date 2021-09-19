خسر منتخب الكويت للتنس امس الأول أمام نظيره الماليزي 0-3 بمجموع المباريات ضمن منافسات المستوى الثالث من كأس ديفيز لمجموعة «آسيا ـ أوقيانوسيا» التي يستضيفها الأردن.



وبهذه النتيجة، فقد المنتخب الوطني الكويتي فرصة التأهل إلى الدور الثاني بعد حلوله أخيرا في مجموعته التي تضم هونغ كونغ المتصدر وماليزيا اللذين تأهلا لمواجهات تحديد المنتخبات المنتقلة إلى المستوى الثاني العالمي في كأس ديفيز.



وفي مباريات الجمعة، خسر اللاعبان عبدالحميد جمعة وعيسى قبازرد بعد منافسة شديدة أمام منافسيهما من ماليزيا بنتيجة (7-5) و(2-6) و(4-6) وبنتيجة (6-7) و(4-6) على التوالي.



وفي مباراة الزوجي، خسر اللاعبان بدر العبدالله وعبدالرحمن العوضي أمام منافسيهما بنتيجة (6-7) و(5-7).



وقال نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتنس عبدالصمد العريان لـ«كونا» عقب المباريات: إن البطولة شهدت تنافسا عاليا بين المنتخبات المشاركة نظرا لتقارب المستويات، مشيرا إلى أن مجموعة الكويت ضمت أفضل المنتخبات في آسيا وأعلاها تصنيفا بالبطولة الحالية.



وأضاف العريان أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدخروا جهدا في المنافسات لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة والارتقاء بتصنيف الكويت في كأس ديفيز، معربا عن طموح اللاعبين وعزمهم لتحسين مستوياتهم في الاستحقاقات المقبلة.



وأشاد بالمستوى العام للمشاركة الكويتية في كأس ديفيز، مؤكدا حرص الاتحاد على دعم اللاعبين والعمل على تطوير أدائهم عبر تبني خطط عملية ومشاركات خارجية مستمرة تحت إشراف كوادر فنية محترفة.



ويرأس العريان وفد المنتخب الذي يضم اللاعبين عبدالحميد جمعة وعيسى قبازرد وبدر العبدالله وعبدالرحمن العوضي إلى جانب الطاقمين الإداري والفني.



واختتم المنتخب الكويتي مشاركاته في منافسات المستوى الثالث لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا من كأس ديفيز التي ضمت 9 منتخبات هي الكويت وهونغ كونغ وماليزيا (المجموعة A) وفيتنام وقطر والباسفيك (المجموعة B) وسورية وسريلانكا والأردن (المجموعة C)، ولتحديد المراكز الأولى سيواجه المنتخب الأردني منتخب هونغ كونغ، كما سيقابل منتخب فيتنام منتخب ماليزيا، فيما يلتقي منتخب سورية منتخب الباسفيك.